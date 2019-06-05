Юным курянам показали уникальный телевизионный спектакль
Ребят познакомили с правилами безопасного поведения в интернете
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В канун Дня защиты детей юные куряне, в том числе и ребята с нарушением слуха увидели инклюзивный телевизионный спектакль «Дети в Интернете». Акцию организовали волонтеры МТС в рамках всероссийского проекта «За гранью тишины». В яркой и интересной форме детей познакомили с возможностями интернета и правилами безопасного поведения в сети.
ИСТОЧНИК KP.RU