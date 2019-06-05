2019-06-05T12:32:00+03:00
Общество

Юным курянам показали уникальный телевизионный спектакль

Ребят познакомили с правилами безопасного поведения в интернете
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В канун Дня защиты детей юные куряне, в том числе и ребята с нарушением слуха увидели инклюзивный телевизионный спектакль «Дети в Интернете». Акцию организовали волонтеры МТС в рамках всероссийского проекта «За гранью тишины». В яркой и интересной форме детей познакомили с возможностями интернета и правилами безопасного поведения в сети.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают на кастинг фильма Данилы Козловского про Чернобыль
Курский зек списывал деньги с чужих карт с помощью СМС
Курская область вошла в десятку лидеров по экологии
В Курской области дипломы и водительские права продавали через интернет
Курские медсестры погорели на липовых медосмотрах
На Петербургском экономическим форуме Роман Старовойт встретится с послом Белоруссии
Курян приглашают на открытую репетицию в цирк
Курская область подпишет ряд важных соглашений на Петербургском экономическом форуме
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Курские призывники отправились на службу
В Курске на Ольшанского загорелась квартира
Северо-запад Курска останется без холодной воды
Дело с БТРами из Курска отправили в Москву
В Курске прошел мультпарад
В Курске на 50 лет Октября начался ремонт тепломагистрали
В Курске благоустроят более 50 дворов
В Курской области изменилось время продажи алкоголя
По фактам гибели пчел в Курской области проводится проверка
Курянин во время ссоры поджег человека
Под Курском экс-полицейского обвиняют в подлоге