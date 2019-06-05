Курская область подпишет ряд важных соглашений на Петербургском экономическом форуме

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-05T12:18:41+03:00

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С 6 по 8 июня в северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум. В работе ПМЭФ-2019 примет участие и делегация из Курской области. Ее возглавит врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

На форуме Курская область подпишет ряд важных соглашений о реализации инвестиционных проектов в регионе. Рабочие встречи пройдут с руководителями и собственниками госкорпорации по атомной энергии «Росатом», ГК «ЛАНИТ», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Газпром нефть», ООО «1С», а также с Министерством спорта Российской федерации.

Также совместное сотрудничество обсудят с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») и ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» и с АО «Российский сельскохозяйственный Банк» совместно с ООО УК «Содружество».

Кроме того, курская делегация планирует обсудить модернизацию системы коммунальной инфраструктуры с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

ИСТОЧНИК KP.RU