2019-06-05T12:18:41+03:00
Экономика

Курская область подпишет ряд важных соглашений на Петербургском экономическом форуме

Делегацию возглавит Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Форум пройдет с 6 по 8 июняФорум пройдет с 6 по 8 июня
Изменить размер текста:

С 6 по 8 июня в северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум. В работе ПМЭФ-2019 примет участие и делегация из Курской области. Ее возглавит врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

На форуме Курская область подпишет ряд важных соглашений о реализации инвестиционных проектов в регионе. Рабочие встречи пройдут с руководителями и собственниками госкорпорации по атомной энергии «Росатом», ГК «ЛАНИТ», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Газпром нефть», ООО «1С», а также с Министерством спорта Российской федерации.

Также совместное сотрудничество обсудят с Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») и ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» и с АО «Российский сельскохозяйственный Банк» совместно с ООО УК «Содружество».

Кроме того, курская делегация планирует обсудить модернизацию системы коммунальной инфраструктуры с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают на кастинг фильма Данилы Козловского про Чернобыль
Курский зек списывал деньги с чужих карт с помощью СМС
Курская область вошла в десятку лидеров по экологии
В Курской области дипломы и водительские права продавали через интернет
Курские медсестры погорели на липовых медосмотрах
На Петербургском экономическим форуме Роман Старовойт встретится с послом Белоруссии
Юным курянам показали уникальный телевизионный спектакль
Курян приглашают на открытую репетицию в цирк
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Курские призывники отправились на службу
В Курске на Ольшанского загорелась квартира
Северо-запад Курска останется без холодной воды
Дело с БТРами из Курска отправили в Москву
В Курске прошел мультпарад
В Курске на 50 лет Октября начался ремонт тепломагистрали
В Курске благоустроят более 50 дворов
В Курской области изменилось время продажи алкоголя
По фактам гибели пчел в Курской области проводится проверка
Курянин во время ссоры поджег человека
Под Курском экс-полицейского обвиняют в подлоге