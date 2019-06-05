Курские призывники отправились на службу

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-05T09:52:13+03:00

Парни будут служить в сухопутных, инженерных и мотострелковых войсках

Изменить размер текста: A A

4 июня на плацу областного сборного пункта провожали парней в армию. В торжественном мероприятии участие родственники и друзья новобранцев, представители власти, командиры воинских частей Курского гарнизона.

21 призывник отправится служить в сухопутные, инженерные и мотострелковые войска. По словам военкома Владимира Родионова, норма весеннего призыва выполняется. Председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов также отметил, что плановые отправки в армию идут без сбоев.

Новобранцы получили специальные памятки с номерами телефонов телефоны, по которым они смогут обратиться в любой ситуации, также в них расписаны нормы вещевого и продовольственного довольствия, и другая полезная информация.

Ребятам из малообеспеченных семей подарили мобильные телефоны, чтобы они всегда смогли позвонить родственникам и друзьям.

ИСТОЧНИК KP.RU