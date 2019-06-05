В Курске на Ольшанского загорелась квартира
Пожар произошел 4 июня
Возгорание оперативно ликвидировалиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 июня примерно в половине пятого в Курске на улице Ольшанского загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома. На место ЧП приехали спасатели двух пожарных частей, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание оперативно ликвидировали.
В результате пожара на кухне в двухкомнатной квартире обгорела газовая плита и стены. Из людей никто не пострадал.
В ликвидации пожара принимали участие 15 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU