2019-06-04T16:48:13+03:00
Недвижимость

Северо-запад Курска останется без холодной воды

Отключения запланированы на 6 июня
Яна ШЕЛЕСТ
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Отключения связаны с проведением неотложных ремонтно-профилактических работОтключения связаны с проведением неотложных ремонтно-профилактических работФото: Из архива "КП"
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6 июня, в четверг, с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды в Северо-Западный микрорайон – на ул. Косухина, ул. Воробьева, пр. Хрущева (кроме № 16, 24,28,30,32,34,36, 40, 42), Мыльникова, Майский бульвар, четные номера домов по пр. Дружбы и пр. Энтузиастов, Студенческая, 36а.

Отключения связаны с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ. Жителям вышеупомянутых адресов необходимо сделать запас воды.

Напоминаем, что 4 июня в Курске на 50 лет Октября начался ремонт тепломагистрали. В десяти домах отключили горячую воду. Также до 7 июня в 69 жилых домах и нескольких социальных учреждений, расположенных в центре города, не будет горячей воды. Здесь «Квадра» проводит испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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