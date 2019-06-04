2019-06-04T16:10:55+03:00
Звезды

В Курске прошел мультпарад

Веселый праздник для детей и взрослых состоялся на площади перед цирком [фото, видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Шоу на площади перед циркомШоу на площади перед циркомФото: Светлана ВОЛКОВА
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Настоящий мультпарад прошел 4 июня на площади перед Курским цирком, зрителем которого мог стать любой желающий.

Публика осталась довольна Фото: Светлана ВОЛКОВА

Публика осталась довольнаФото: Светлана ВОЛКОВА

Ростовые куклы, аниматоры, шоу мыльных пузырей, цирковые номера, веселые песни и танцы!

Сотни ребят и взрослых пришли на мультпарад Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотни ребят и взрослых пришли на мультпарадФото: Светлана ВОЛКОВА

Все это было приурочено к открытию в Курске IV фестиваля российский анимации имени Бориса Дежкина. К слову, фестиваль в этом году в некотором роде юбилейный - знаменитому курскому аниматору исполнилось бы 105 лет.

Праздник получился на славу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздник получился на славуФото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках фестивальной программы курян и гостей региона ждут показы российских мультфильмов - старых и новых, а также встречи с замечательными отечественными мультипликаторами.

Здесь можно было встретить оживших мульт-героев Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь можно было встретить оживших мульт-героевФото: Светлана ВОЛКОВА

Кроме того, в Курске пройдет несколько мастер-классов, на которых мэтры кино поделятся секретами своего мастерства.

Мульт-карнавал в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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