В Курске прошел мультпарад
Настоящий мультпарад прошел 4 июня на площади перед Курским цирком, зрителем которого мог стать любой желающий.
Публика осталась довольнаФото: Светлана ВОЛКОВА
Ростовые куклы, аниматоры, шоу мыльных пузырей, цирковые номера, веселые песни и танцы!
Сотни ребят и взрослых пришли на мультпарадФото: Светлана ВОЛКОВА
Все это было приурочено к открытию в Курске IV фестиваля российский анимации имени Бориса Дежкина. К слову, фестиваль в этом году в некотором роде юбилейный - знаменитому курскому аниматору исполнилось бы 105 лет.
Праздник получился на славуФото: Светлана ВОЛКОВА
В рамках фестивальной программы курян и гостей региона ждут показы российских мультфильмов - старых и новых, а также встречи с замечательными отечественными мультипликаторами.
Здесь можно было встретить оживших мульт-героевФото: Светлана ВОЛКОВА
Кроме того, в Курске пройдет несколько мастер-классов, на которых мэтры кино поделятся секретами своего мастерства.
Мульт-карнавал в Курске.
ИСТОЧНИК KP.RU