2019-06-04T15:24:05+03:00
Общество

В Курске благоустроят более 50 дворов

И четыре общественные территории
Яна ШЕЛЕСТ
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Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий уже разработаныДизайн-проекты благоустройства дворовых территорий уже разработаныФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В 2019 году в Курске в рамках программы «Формирование современной городской среды» благоустроят 51 двор и четыре общественных территории. Рабочие приведут в порядок сквер Пролетарский и территорию около озера Ермошкино.

Благоустройство парка КЗТЗ и сквера у памятного знака «Героям 16-й Воздушной армии» будет реализовано вторым этапом для завершения всех работ и сдачи объектов в эксплуатацию. В случае образования экономии финансовых средств в этом году планируется изготовление проектно-сметной документации на благоустройство парка им. 50-летия ВЛКСМ.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий уже разработаны и переданы в «Государственную экспертизу проектов Курской области» для проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов.

После получения положительного заключения документы передадут в УК, ТСЖ и ЖСК, а те в свою очередь заключат договоры с подрядчиками на проведение работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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