В Курской области изменилось время продажи алкоголя

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-04T15:08:49+03:00

Изменения вступили в силу с 3 июня 2019 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Теперь спиртное можно купить только до десяти часов вечера

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В Курской области приняли закон об установлении ограничений розничной продажи алкогольной продукции. В соответствии с документом изменилось время его продажи.

Если ранее запрет действовал с 23:00 до 8:00, то теперь спиртные напитки в регионе нельзя купить начиная с 22:00. Изменения вступили в силу с 3 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU