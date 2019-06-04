В Курской области изменилось время продажи алкоголя
Теперь спиртное можно купить только до десяти часов вечера
Изменения вступили в силу с 3 июня 2019 годаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области приняли закон об установлении ограничений розничной продажи алкогольной продукции. В соответствии с документом изменилось время его продажи.
Если ранее запрет действовал с 23:00 до 8:00, то теперь спиртные напитки в регионе нельзя купить начиная с 22:00. Изменения вступили в силу с 3 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU