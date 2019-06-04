2019-06-04T13:29:51+03:00
Происшествия

Курянин во время ссоры поджег человека

ЧП произошло в Рыльске
Ольга ДАНИЛОВА
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Поджигателя ждет срокПоджигателя ждет срокФото: Из архива КП.
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23-летнего жителя Рыльска Курской области обвиняют по п.п. «б, в, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью и мучениями, общеопасным способом, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия вечером 13 октября прежде судимый за кражу молодой человек в компании местных жителей распивал спиртное. Во время застолья между ним и 50-летним мужчиной произошла ссора. Парень обвиняемый облил оппонента спиртосодержащей жидкостью и поджег. Находящиеся в доме люди с помощью подручных средств потушили пламя и вызвали скорую медицинскую помощь.

Мужчина с ожогами лица, шеи, рук и ног был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Теперь дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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