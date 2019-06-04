Под Курском экс-полицейского обвиняют в подлоге

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-04T13:05:55+03:00

Участковый составил документ о том, что икона найдена Фото: Из архива КП.

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В суд передано дело против бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ, ст. 292 УК РФ.

В ОМВД России по Большесолдатскому району поступило заявление курянки о краже иконы, которая в ее семье считалась семейной реликвией. Проверка информации была поручена участковому уполномоченному. Как рассказали в прокуратуре, не желая выполнять свои обязанности, участковый приобщил к материалу заявление женщины и протокол осмотра места происшествия, которые свидетельствовали о том, что икона якобы найдена в доме заявительницы. На основании этих документов он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После изучения материала в прокуратуре выяснилось, что фактически проверка заявления не проводилась, похищенная икона не найдена. Незаконное постановление было отменено. По требованию прокурора возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Вора поймали, а икону нашли.

На основании материалов прокурорской проверки против участкового завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ст. 292 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Большесолдатский районный суд Курской области, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU