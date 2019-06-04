Куряне смогут лечиться в Москве по ОМС

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-04T12:44:38+03:00

Попасть на лечение в лучшие государственные клиники столицы теперь можно благодаря новому проекту

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Жители Курской области смогут отправиться на лечение в Москву. Для этого достаточно оставить заявку через социальный сервис «Здоров Я». Для участия в этой программе подходят полисы ОМС любого региона нашей страны.

Получить лечение можно в 16 государственных клиниках, среди которых Московские клинические больницы им. М.П. Кончаловского, им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, Клинический институт педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Минздрава России, ГКБ № 40 и другие.

Услуга – абсолютно бесплатна. Пациентов, оставивших на сайте заявку, будет сопровождать личный куратор, который проконсультирует по вопросу организации лечения в Москве и проследит за тем, чтобы пациент был госпитализирован в стационар, сообщили организаторы проекта.

Как действовать?

На сайте следует указать диагноз и, по возможности, приложить результаты медицинских анализов и исследований.

Проект «Здоров Я» подберет подходящие по конкретному диагнозу клиники, направит заявку на госпитализацию сразу в несколько больниц и запишет пациента дистанционно.

Чтобы попасть на лечение в Москву по ОМС, нужно выполнить два простых шага:

оставить заявку на сайте zdorovr.ru;

приехать на плановую госпитализацию в Москву в назначенный день.

ИСТОЧНИК KP.RU