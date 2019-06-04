Под Курском 19-летний парень надругался над трехлетней племянницей
Молодой человек проведет в колонии шесть лет
Парень проведет в колонии шесть летФото: Из архива "КП"
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19-летнего жителя Фатежа признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщили в СУ СК по Курской области.
13 июня прошлого года вечером молодой человек в спальне у своих родителей совершил насильственные действия сексуального характера с отношении своей трехлетней племянницы.
Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима и шесть месяцев ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU