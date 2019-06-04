2019-06-04T12:02:13+03:00
Происшествия

Под Курском 19-летний парень надругался над трехлетней племянницей

Молодой человек проведет в колонии шесть лет
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Парень проведет в колонии шесть летПарень проведет в колонии шесть летФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

19-летнего жителя Фатежа признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщили в СУ СК по Курской области.

13 июня прошлого года вечером молодой человек в спальне у своих родителей совершил насильственные действия сексуального характера с отношении своей трехлетней племянницы.

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима и шесть месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Северо-запад Курска останется без холодной воды
Дело с БТРами из Курска отправили в Москву
В Курске прошел мультпарад
В Курске на 50 лет Октября начался ремонт тепломагистрали
В Курске благоустроят более 50 дворов
В Курской области изменилось время продажи алкоголя
По фактам гибели пчел в Курской области проводится проверка
Курянин во время ссоры поджег человека
Под Курском экс-полицейского обвиняют в подлоге
Куряне смогут лечиться в Москве по ОМС
В Курске 69 домов останутся без горячей воды
Ущерб от свалки под Курском составил более 31,5 млн рублей
В Курской области работают 52 официальных пляжа
Прокуратура Курска разбирается с нецелевым использованием денежных средств в детском саду
Под Курском сгорел жилой дом
Под Курском нашли мину
Под Курском сотрудника миграционного пункта обвиняют во взяточничестве
Руководство курского СК проведет прием в районе
В детских лагерях Курской области начались первые смены
Шесть курских некоммерческих организаций получат президентские гранты
На водоемах Курской области утонули 11 человек
В июне курян ждет много спортивных мероприятий
Малый театр покажет в Курске две постановки
В Курской области трудоустроят более 4 тысяч подростков
Рекордное число участников пробежали «Зелёный Марафон» Сбербанка
В рамках СЭФ-2019 в Курске пройдет поиск лучших решений
В Курске начался ремонт дорог
В Курскую область прилетели опасные бабочки