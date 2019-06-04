Ущерб от свалки под Курском составил более 31,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-04T11:39:58+03:00

Готовится иск в суд о взыскании с виновного суммы ущерба

Изменить размер текста: A A

Вдоль автомобильной дороги проспект Дериглазова – поселок Искра Курского района была обнаружена несанкционированная свалка. Недавно был установлен хозяин земельного участка, допустивший нарушения.

Ему придется заплатить штраф, рассчитанный департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области. Размер ущерба, нанесенный окружающей среде, составил более 31,5 млн рублей.

В настоящее время все материалы, собранные департаментом при проведении расследования, переданы в областную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Также готовится иск в суд о взыскании с виновного суммы ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU