2019-06-04T11:39:58+03:00
Общество

Ущерб от свалки под Курском составил более 31,5 млн рублей

Штраф заплатит хозяин земельного участка
Яна ШЕЛЕСТ
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Готовится иск в суд о взыскании с виновного суммы ущербаГотовится иск в суд о взыскании с виновного суммы ущерба
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Вдоль автомобильной дороги проспект Дериглазова – поселок Искра Курского района была обнаружена несанкционированная свалка. Недавно был установлен хозяин земельного участка, допустивший нарушения.

Ему придется заплатить штраф, рассчитанный департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области. Размер ущерба, нанесенный окружающей среде, составил более 31,5 млн рублей.

В настоящее время все материалы, собранные департаментом при проведении расследования, переданы в областную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Также готовится иск в суд о взыскании с виновного суммы ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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