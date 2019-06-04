В Курской области работают 52 официальных пляжа

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-04T11:00:45+03:00

Все пляжи прошли освидетельствование и проверку готовности к приему купальщиков Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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1 июня в Курской области стартовал купальный сезон. На сегодняшний день в регионе работают 52 официальных пляжа, все они прошли освидетельствование и проверку готовности к приему купальщиков.

В зонах отдыха дежурят обученные спасатели, имеются аптечка первой помощи, лодки, спасательные средства. Все пляжи обследованы водолазами и благоустроены. со списком официальных пляжей можно ознакомиться здесь.

ГУ МЧС России по Курской области настоятельно рекомендует курянам и гостям региона воздержаться от отдыха на диких пляжах и выбирать только организованные места отдыха у воды! В случае любого происшествия обращайтесь по номеру вызова экстренных служб 112.

Напоминаем, что в этом году на водоемах Курской области уже утонули 11 человек, двое из них 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU