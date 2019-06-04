2019-06-04T09:23:38+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел жилой дом

Пожар произошел во Льгове на улице Дзержинского
Яна ШЕЛЕСТ
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В доме выгорела ванная комната, огонь повредил стены и потолочные перекрытия коридораВ доме выгорела ванная комната, огонь повредил стены и потолочные перекрытия коридораФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 июня примерно в 17:50 во Льгове на улице Дзержинского загорелся деревянный, обложенный кирпичом жилой дом. На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ № 10 города Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических и газовых сетей.

Возгорание локализовали в 18:03, ликвидировали полностью - в 18:08. В доме выгорела ванная комната, огонь повредил стены и потолочные перекрытия коридора на площади 10 квадратных метров, частично сгорело домашнее имущество, по всему дому закоптились стены и потолок. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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