2019-06-04T09:18:54+03:00
Общество

Под Курском нашли мину

ЧП произошло в Солнцевском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Мину вывезли для уничтоженияМину вывезли для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 июня на телефон «Службы спасения -112» поступил тревожный звонок. Обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны вблизи села Зуевка Солнцевского района.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили в МЧС.

Минометная мина 53 мм была изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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