Под Курском нашли мину
3 июня на телефон «Службы спасения -112» поступил тревожный звонок. Обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны вблизи села Зуевка Солнцевского района.
На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили в МЧС.
Минометная мина 53 мм была изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU