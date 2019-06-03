Под Курском сотрудника миграционного пункта обвиняют во взяточничестве

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-03T17:01:55+03:00

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В суд передано дело против 36-летнего сотрудника миграционного пункта МВД. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки должностным лицом через посредника взятки). Его 25-летняя сообщница обвиняется по ч.3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве).

23 марта 2018 года гражданин Украины обратился за получением разрешение на временное проживание в миграционный пункт отделения МВД России по Дмитриевскому району. За принятие к рассмотрению заявления на получение разрешения временно исполняющий обязанности руководителя отделения потребовал взятку в 80 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре. Деньги он должен был передать через посредника. Мужчина согласился на это при условии выплаты денег частями.

О поступившем предложении он сообщил в правоохранительные органы. Во время передачи части взятки 25-летнюю посредницу задержали сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU