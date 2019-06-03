Руководство курского СК проведет прием в районе

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-03T16:45:36+03:00

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11 июня с 15.00 первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области полковник юстиции Кизимов Альберт Андреевич проведет прием граждан в Горшеченском межрайонном следственном отделе по адресу:

поселок Горшечное, ул. Первомайская, д. 48 «г».

Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-33) 2-12-50, 8 (471-33) 2-11-52, 70-33-98.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU