Шесть курских некоммерческих организаций получат президентские гранты

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-03T16:01:26+03:00

Самые большие гранты получили проекты "Правомобиль" и "Сохраним жизнь маме" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Самыми актуальными направлениями в этом году стали охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни

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Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества определил победителей.

Самыми актуальными направлениями в этом году стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области культуры и искусства, сохранение исторической памяти.

Курская область на конкурсе была представлена 41 некоммерческой организацией. Шесть проектов удостоены президентских грантов:

«Диабет. Знание. Жизнь», который получит 435 853 рублей;

«Услышь свои права» - 238 334 рублей;

«Сад искусств» - 794 958,50 рублей;

«Правомобиль» - 1 897 310 рублей;

«Сохраним жизнь маме» - 1 324 000 рублей;

«Научно-испытательная площадка технического творчества для подростков и молодежи» - 641 260 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU