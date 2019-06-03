Шесть курских некоммерческих организаций получат президентские гранты
Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества определил победителей.
Самыми актуальными направлениями в этом году стали: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка проектов в области культуры и искусства, сохранение исторической памяти.
Курская область на конкурсе была представлена 41 некоммерческой организацией. Шесть проектов удостоены президентских грантов:
«Диабет. Знание. Жизнь», который получит 435 853 рублей;
«Услышь свои права» - 238 334 рублей;
«Сад искусств» - 794 958,50 рублей;
«Правомобиль» - 1 897 310 рублей;
«Сохраним жизнь маме» - 1 324 000 рублей;
«Научно-испытательная площадка технического творчества для подростков и молодежи» - 641 260 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU