На водоемах Курской области утонули 11 человек

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-03T16:00:51+03:00

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С начала года в Курской области на водоемах утонули 11 человек, сообщили в региональном МЧС. С начала купального сезона погибли уже два человека – в Щиграх в пруду утонул 40-летний мужчина и тело еще одного погибшего было обнаружено в реке Сейм Курского района. Все несчастные случаи произошли в необорудованных для купания местах.

Спасатели настоятельно рекомендуют курянам выбирать для купания только официальные пляжи, где организовано дежурство обученных специалистов, имеются средства спасения, обследованы и приведены в надлежащее состояние береговая линия и дно. Особое внимание отдыхающим необходимо уделить детям: ни в коем случае нельзя оставлять ни на минуту их без присмотра возле водоемов!

Если вы решили поплавать, находясь в местах дикой природы, то выбирайте место с чистой водой, глубиной до двух метров, с ровным гравийным или песчаным дном и слабым течением. Дети должны купаться у самого берега.

Никогда не купайтесь в заболоченных местах. Если температура воды +16, то купаться вообще не рекомендуется, так как от холода могут начаться судороги или произойти потеря сознания. При температуре воды от +17 до +19 °С и температуре воздуха около 25 °С в воде не следует находиться более 10-15 минут.

Запрещено заплывать за буйки, а если их нет, то слишком далеко от берега. Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно. Нельзя после перегрева на солнце или долгого бега резко прыгать в холодную воду, это может вызвать шок и потерю сознания или остановку сердца. Предварительно надо сполоснуться водой. Надувные матрасы предназначены только для плавания вблизи берега.

ИСТОЧНИК KP.RU