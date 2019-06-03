Малый театр покажет в Курске две постановки

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-03T15:24:25+03:00

Один из спектаклей, который театр привезет в Курск - гоголевская "Женитьба" Фото: из открытых источников

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Спектакль Юрия Соломина по известному киносценарию «Дальше – тишина» - это пронзительная история о пожилых людях, которые становятся заложниками своего отношения к собственным детям. Как бы ни сильна была боль от обрушившейся на них несправедливости, вынужденной разлуки, безграничная любовь, уважение и привязанность друг к другу позволяют Люси и Барклею Куперам, которых играют замечательные Людмила Полякова и Владимир Носик, смотреть в будущее с надеждой.

Спектакль можно будет посмотреть 28 и 29 июня.

Вторая постановка – классика. Более ста лет не появлялась на сцене Малого театра гоголевская «Женитьба» - яркая, но по-настоящему до сих пор неразгаданная пьеса о сорвавшейся свадьбе нерешительного в личной жизни чиновника. «Хочется, но колется» – эта мелкая с виду проблема вырастает в сознании главного героя до гамлетовских размеров - «быть или не быть»! Разборчивая невеста, незадачливые женихи, проворная сваха – все характеры пьесы выписаны ярко и сыграны блестяще. Сочный и неповторимый язык Гоголя и бережная режиссура Юрия Соломина делают спектакль Малого театра настоящим подарком ценителям живой и всегда современной классики.

Режиссер-постановщик - народный артист СССР лауреат Государственных премий России Юрий Соломин. Спектакль можно будет посмотреть 30 июня и 1 июля.

(16+)

28 июня – 1 июля в 19.00

Курский областной драматический театр им. А. С. Пушкина

Ул. Ленина, 26

ИСТОЧНИК KP.RU