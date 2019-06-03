В Курскую область прилетели опасные бабочки

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-03T13:46:39+03:00

Массовый лет насекомых был замечен во многих районах

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Многие жители Курской области рассказывают в соцсетях о нашествия оранжево-черных бабочек. Массовый лет насекомых был замечен во многих районах, на дачных участках под Курском и в самом областном центре.

На сайте филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области появилась информация, что довольно симпатичная бабочка на самом деле является опасным вредителем, поражающим бахчевые культуры, помидоры, сою, гречиху и другие. Она называется репейница или чертополоховка.

«В ближайшие дни будет наблюдаться спаривание бабочек с последующей откладкой яиц (по одному зеленоватому ребристому яйцу на нижнюю сторону листьев кормовых растений: чертополоха, лопуха, крапивы, мать-и-мачехи, тысячелистника). Инкубация яиц продлится до пяти дней, после чего появится небольшая гусеница черного цвета с белыми волосками-шипами и приступит к питанию», - сообщили в филиале.

По вопросам проведения обследований, обработок, консультаций в области защиты растений обращайтесь в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области по тел.(4712)54-96-04 или его районные подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU