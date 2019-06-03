СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-03T13:23:29+03:00

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Около 500 млн рублей инвестируют в развитие вокзала Курска до 2025 года. Об этом шла речь на встрече с начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым, в рамках которой обсудили перспективы сотрудничества региона и ОАО «РЖД».

«Курская область является одним из генераторов грузопотока Орловско-Курского подразделения МЖД. За 4 месяца этого года погрузка грузов в нашем регионе увеличилась на 5,4%, и к общему объёму по подразделению она составила более 96%», - подчеркнул врио губернатора.

Также Роман Старовойт сообщил, что регион полностью выполняет свои обязательства по возмещению недополученных доходов АО «Центральная пригородная пассажирская компания». В этом году компании направлено более 40 млн рублей, что позволяет обеспечивать бесперебойное курсирование 38 пригородных поездов.

В свою очередь Михаил Глазков рассказал о планах развития инфраструктуры железнодорожных узлов. Руководство Московской РЖД выступило с инициативой обустроить на вокзалах медицинские пункты, в которых будет вестись прием населения по утвержденному графику. Курская область станет первым регионом, в котором реализуют этот проект.

Вскоре медпункт появится на станции «Поныри», затем и на других вокзалах. В приоритете окажутся населенные пункты, в которых сложности с медицинским обслуживанием. Кроме того, участники встречи более подробно обсудили реконструкцию Курского железнодорожного узла.

«На ремонт железнодорожного вокзала в Курске на этот год запланировано более 12 млн рублей. Будет выполнена реконструкция первой платформы, организация доступной среды для маломобильных пассажиров и обновление информационных табло. Всего до 2025 года планируем направить на развитие железнодорожного узла около 500 млн рублей», - сообщил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Также сегодня был рассмотрен вопрос по организации подсветки здания железнодорожного вокзала в Курске. Сделать ее планируется до августа.

ИСТОЧНИК KP.RU