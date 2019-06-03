Акция "КП": "Хочу домой!"

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-03T12:52:01+03:00

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Друзья, вот такая очаровательная девочка Грета находится в пункте временной передержки животных под Курском. Она совсем еще подросток.

Очень ласковая, дружелюбная, общительная и любознательная собачка, в грустных глазках которой еще теплится надежда обрести семью и свой уголок, где ее больше никто не обидит и не предаст.

Грета не видела тепла и заботы, она не знает как это быть нужной... но очень хочет почувствовать, что не одинока...

Она станет для Вас преданным другом, отличным охранником. Приезжайте за ней, благодарнее животного Вы не найдете нигде!

Малышке очень нужен дом! Не проходите мимо, Вы ей очень нужны!

Возможна доставка по городу и области. Собака стерилизована и привита против бешенства.

Обращаться по телефонам волонтеров:

8(920)703-19-80 Лена

8(951)877-15-33 Инна

ИСТОЧНИК KP.RU