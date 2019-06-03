Курские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-03T12:35:27+03:00

Как и базовая математика, это обязательный экзамен

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Сегодня выпускники одиннадцатых классов пишут ЕГЭ по русскому языку. Как и базовая математика это обязательный экзамен. Он необходим для получения аттестата.

В Курской области тест по русскому языку пишут 4651 ребят. На испытание отводится 3,5 часа. За это время нужно выполнить 27 заданий и набрать как минимум 24 балла. Результаты станут известны не позднее 20 июня.

29 мая более 4,5 тысяч выпускников Курской области сдавали ЕГЭ по базовой и профильной математике. Результаты экзамена еще не опубликованы.

ИСТОЧНИК KP.RU