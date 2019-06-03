Курская полиция разыскивает пьяного водителя

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-03T12:02:51+03:00

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Курские полицейские разыскивают 28-летнего уроженца Льговского района Белашова Илью Ивановича. Ранее молодого человека лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале этого года мужчина опять сел за руль в пьяном виде. Его остановили сотрудники ГИБДД. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия злоумышленник скрылся от правоохранительных органов и сейчас находится в розыске, сообщили в УМВД по Курской области.

Подозреваемый может находиться в любом районе области. Мужчине на вид 27-30 лет, рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы короткие с проседью. Все, кто располагает информацией о его месте нахождения и возможном передвижении, могут конфиденциально сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU