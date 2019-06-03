Житель Курской области поджег собутыльника

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-03T11:34:16+03:00

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Из архива "КП"

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Прокурор Рыльского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Рыльска. 23-летний ранее судимый мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, общеопасным способом, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

13 октября 2018 года вечером молодой человек в компании местных жителей распивал спиртные напитки, а затем поссорился с 50-летним собутыльником. Обвиняемый облил своего противника спиртосодержащей жидкостью и поджег.

Находящиеся в доме люди потушили пламя и вызвали скорую. Потерпевшего с ожогами лица, шеи, верхних и нижних конечностей доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU