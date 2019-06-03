Курские новорожденные будут получать подарки
Регион присоединился к всероссийской акции
Презенты вручаются независимо от материального положения семьи
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Курская область присоединилась к всероссийской акции «Подарок новорожденному». Подарочный набор получит каждый ребенок, родившийся в регионе с 1 июня 2019 года.
1 июня в ЗАГСе Сеймского округа зарегистрировали пять детей. Родителей поздравил Роман Старовойт, вручив свидетельства о рождении детей и подарок.
Презенты вручаются независимо от материального положения семьи. 1 июня 2019 года в Курской области при регистрации в органах ЗАГСа подарки уже передали для 50 новорожденных.
ИСТОЧНИК KP.RU