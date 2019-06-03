В селе Будки Курской области нашли опасный боеприпас

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-03T08:22:51+03:00

Мину вывезли ее на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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2 июня в «Службу спасения» поступил звонок о том, что в селе Будки Глушковского района обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны.

На место ЧП выехала группа спецработ региональной Аварийно-спасательной службы и сотрудники полиции. Саперы изъяли минометную мину калибром 81 мм и вывезли ее на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU