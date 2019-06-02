Два человека погибли в водоемах Курской области с начала купального сезона

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-02T10:35:06+03:00

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В Курской области с начала купального сезона (стартовал 25 мая, а не 1 июня из-за аномальной жары) в водоемах утонули два человека. Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, погибшие плавали вдали от организованных пляжей. Поэтому спасатели призывают курян не забывать о правилах безопасности на воде:

- купаться надо только в специально оборудованных для этого безопасных местах. В других случаях выбирайте место с чистой водой, глубиной до 2-х метров, с ровным гравийным или песчаным дном и слабым течением. Никогда не купайтесь в заболоченных местах;

- всегда проверяйте дно и следите за купающимися детьми;

- нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно;

- если температура воды +16°, то купаться вообще не рекомендуется, так как от холода могут начаться судороги или произойти потеря сознания. При температуре воды от +17° до +19° и температуре воздуха около 25° в воде не следует находиться более 10-15 минут;

- нельзя после перегрева на солнце или долгого бега резко прыгать в холодную воду, это может вызвать шок и потерю сознания или остановку сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU