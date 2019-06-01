«Мы не пропускаем ни одного «Зеленого Марафона» Сбербанка»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-01T13:52:56+03:00

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1 июня в День защиты детей в Воронеже стартовал «Зеленый Марафон» Сбербанка. По традиции любители бега собирались на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». Конечно же, в этот день должны были пройти и забеги для юных спортсменов до 13 лет. К слову, самым юным легкоатлетам только-только исполнилось по четыре года. Да, шансов стать первыми у них было не много, но зато они точно получили позитивные эмоции и отличные призы!

- Это интересный семейный праздник. В детском саду воспитатели сказали нам, что будет такое мероприятие, и мы с удовольствием решили принять в нем участие. Нельзя было упускать такую возможность! Вообще наш ребенок спит намного меньше, чем бегает. Погода сегодня удалась, мы довольны, что субботнее утро у нас начинается с такого позитивного события. Прибежали мы в серединке, но нам вручили медаль! – отметил Павел Третьяк.

- Бежать было не тяжело! – прервал папу его сын Егор, - Я включил ускорение!

Юлия Крилова работает в Сбербанке уже пять лет: за это время ее семья не пропустила ни одного «Зеленого Марафона».

- Всегда приходим в полном составе. Мои дети очень активные: старшая дочь Арина занимает волейболом, младшая Софья – спортивной акробатикой. А самый младший член нашей семьи Анатолий, ему только три года, пока спортом не занимается – но с удовольствием сегодня прыгал на батуте. Конечно, нам всем интересно быть на таком мероприятии! На «Зеленом Марафоне» Сбербанка всегда много людей, много активностей, отличная атмосфера! – рассказала Юлия Кирилова.

ИСТОЧНИК KP.RU