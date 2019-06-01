Чемпионка роллерного забега: «Зеленый Марафон» Сбербанка – практически единственное мероприятие, где мы можем показать себя»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-01T13:18:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Нельзя забывать, что «Зеленый Марафон» Сбербанка – это праздник не только для легкоатлетов, но и для роллеров. Во время спортивного праздника прошло эффектное шоу мастеров экстремальной езды на коньках. Но проявить себя могли и любители: забег роллеров по зрелищности точно ничем не уступал соревнованию легкоатлетов.

- Отличная атмосфера! Так много людей! Но хотелось бы, чтобы участников было еще больше. Чтобы воронежцы катались на роликах, тренировались, соревновались. Воронеж – большой город. Думаю, многим было бы интересно ощутить ту скорость, что дают ролики, тот драйв, что дает дистанция. Это непередаваемые эмоции! – поделился Рустам Нормамедов, победитель забега роллеров среди мужчин.

В Воронеже, как признаются сами любители роллерного спорта, не так много возможностей проявить себя именно во время соревнований. Поэтому «Зеленый Марафон» Сбербанка - это по-своему уникальное событие!

- Роллерный спорт не должен быть забыт! «Зеленый Марафон» Сбербанка, можно сказать, единственное мероприятие, где мы можем показать себя. Было довольно-таки сложно: после дождя трасса была несколько влажная. Думаю, мы могли показать большее, - комментирует чемпионка роллерного забега среди женщин Ольга Игнатова. – В прошлом году я также участвовала в соревнованиях и заняла первое место. Можно сказать, теперь это традиция. И очень надеюсь, что в следующем году она не прервется!

ИСТОЧНИК KP.RU