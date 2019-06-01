Через Курскую область прошел сильный грозовой фронт

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-01T11:49:03+03:00

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Сегодня через территорию Курской области прошел сильный грозовой фронт. В результате без электроэнергии осталась часть города Льгова. На месте ЧП работают аварийные службы МРСК. Ситуация находится под контролем заместителя губернатора, председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова. «Из-за грозы была повреждена высоковольтная линия передач. Без света остались 1664 жителя. Аварийная служба МРСК устраняют последствия. В кратчайшие сроки электричество в домах курян должно появится», – подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU