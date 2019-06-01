Под Курском ночью загорелся дом

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-01T11:36:28+03:00

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В 03:22 01 июня на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании в одноэтажном доме на ул. Мирная в Октябрьском районе. На место происшествия были направлены пожарные 36 ПЧ Октябрьского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. По прибытии в 03:32 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 03:36, ликвидировано в 03:42. Пострадавших нет. В результате пожара в жилом доме повреждена огнем кровля на площади 80 кв. метров. К ликвидации пожара привлекались 13 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU