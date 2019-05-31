18-летний курянин до смерти забил знакомого

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-31T17:18:50+03:00

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СК завел уголовное дело против 18-летнего жителя Курска, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 31 мая около 4 часов 45 минут во дворе дома № 5 по улице Степана Разина Курска между пьяным парнем и его 26-летним знакомым произошла ссора. 18-летний курянин нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а также не менее четырех ударов фрагментом бетонной плитки в голову знакомому, сказали в ведомстве, после чего сбежал.

Сейчас парень задержан, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU