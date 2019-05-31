Герои «Чиполлино» вдохновили курян на создание модной коллекции

СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-31T17:12:58+03:00

В «счастливой семерке» Политехнического колледжа также представлены графиня Вишня и граф Вишенка, профессор Груша и подружка Чиполлино – девочка Редиска Фото: предоставлено пресс-службой

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31 мая, студенты группы П-31 Курского государственного политехнического колледжа представили свою коллекцию одежды по мотивам мультфильма 1961 года «Чиполлино» режиссера-аниматора Бориса Дежкина. Теперь, спустя 58 лет, в год 105-летия Мастера мультипликации, сказочная история на его Родине превращается в подиумную коллекцию одежды.

28 мая свою спортивную коллекцию одежды в свободном стиле «оверсайз», включая футболки с принтами хоккеистов Дежкина, представили журналистам студенты худ-графа КГУ. Мультфильм, который вдохновил молодых кутюрье на творчество – классический пример музыкально-динамической анимации из коллекции Бориса Петровича, призер международных конкурсов - «Шайбу! Шайбу!»

В Политехническом колледже коллекция принципиально иная – фантазийная. Над семью современными костюмами давно известных всем мульт-героев «Чиполлино» трудились 15 студентов под руководством преподавателя спецдисциплин Марии Чуйковой и конструктора Ирины Чегодаевой. «У нас впервые столь интересное задание, по мотивам произведения мультипликации, все трудились с большим вдохновением», - сказала Мария Александровна.

«Принц Лимон у нас в пиджаке, выполненном в стиле знаменитого костюма Фредди Меркьюри с многочисленными хлястиками, блестящими заклепками и пряжками. У синьора Помидора брюки очень модные, с запахом, а главный герой - сам Чиполлино - в комбинезоне с заниженной линией сидения – так в современном конструировании называется то, что обывателями принято называть «заниженной корной», - рассказывает Ирина Витальевна.

В «счастливой семерке» Политехнического колледжа также представлены графиня Вишня и граф Вишенка, профессор Груша и подружка Чиполлино – девочка Редиска. У последней – передник в форме листика с фигурной машинной вышивкой. К нескольким нарядам предусмотрены даже головные уборы – модные береты из ярких тканей. Но отдельным моделям, представляющим колекцию, в день показа модного дефиле придется делать на голове еще и стилизованные прически. Так, синьор Помидор должен предстать перед публикой с красным ирокезом на голове.

Напоминаем: IV фестиваль российской анимации имени Бориса Петровича Дежкина начнется 4 июня. В 10.00 приглашаем всех на Мульт-Карнавал, который состоится на площади перед цирком. Модное дефиле же станет частью Торжественного открытия фестиваля, которое начнется в 11.00 внутри цирка - на цирковой арене. Вход по пригласительным, которые можно получить в кассах драмтеатра и цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU