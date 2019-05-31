В курских школах отметили завершение учебного года

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-31T16:20:22+03:00

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31 мая в курских школах прошли последние в этом учебном году торжественные линейки. По традиции здесь было много цветов, звучали благодарности учителям, ученикам и родителям. Праздничные линейки - это не только официальное мероприятие, но еще и трогательное глубоко личное событие для тысяч курских ребят, их учителей и родителей.

Школьники показали также свои талантыФото: Светлана ВОЛКОВА

Для кого-то они знаменуют переход на новую ступень образования, для кого-то - предстоящие летние каникулы.

Школьные линейки - традиционный праздникФото: Светлана ВОЛКОВА

А тысячи курских выпускников уже сдают госэкзамены. Так, 31 мая в школах Курской области для выпускников прошли единые госэкзамены по химии и истории.

Родители также пришли на школьные мероприятияФото: Светлана ВОЛКОВА

Количество школьников, сдающих химию каждый год растет. В этом году экзамен по этому предмету выбрали более 770 выпускников. ЕГЭ по истории сдают 1150 одиннадцатиклассников, отметили в администрации региона.

Дети были отмечены грамотами и благодарностямиФото: Светлана ВОЛКОВА

Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих 35 заданий, с которыми надо справиться за три с половиной часа. Почти 4 часа отводится школьникам на ЕГЭ по истории, за это время выпускникам необходимо выполнить 25 заданий.

Для успешной сдачи экзамена по истории необходимо набрать 32 балла, по химии - 36 баллов.

Последний звонок в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU