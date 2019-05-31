2019-05-31T14:56:59+03:00
Общество

1 июня перекроют центр Курска

По городу пройдет забег
Яна ШЕЛЕСТ
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Будет исключена парковка всех транспортных средств по всему маршруту забегаБудет исключена парковка всех транспортных средств по всему маршруту забегаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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1 июня с 9.00 до 12.30 часов будет закрыто движение всех видов транспорта: по Красной площади - от ул. Урицкого до ул. Марата, ул. Ленина, площади Перекальского.

С 12.30 до 16.00 по Красной площади - от ул. Урицкого до ул. Марата), ул. Ленина - от ул.Марата до ул. Садовая.

Будет исключена парковка всех транспортных средств по всему маршруту забега.

С 9.00 до 16.00 пропуск городского пассажирского транспорта будет обеспечен с Красной площади на ул. Радищева.

С 12.30 движение для всех видов транспорта будет открыто по ул. Ленина - от ул. Садовая в направление пл. Перекальского.

Движение городского общественного транспорта будет организованно:

с 9.00 до 12.30 по ул. Радищева - на участке от ул. Урицкого до Московской площади;

с 12.30 до 16.00 по ул. Радищева - на участке от ул. Урицкого до ул. Садовая с переходом на ул. Ленина в направление пл. Перекальского со всеми установленными остановками.

— Уважаемые куряне! Будьте законопослушны, взаимовежливы и внимательны на дороге! Заранее планируйте маршрут движения и с пониманием отнеситесь к возможным неудобствам, - обращается к жителям УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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