2019-05-31T14:00:27+03:00
Происшествия

С 14.00 в Курской области ожидаются грозы

Ветер усилится до 15-20 м/с
Яна ШЕЛЕСТ
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В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112»В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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ГУ МЧС по Курской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Курской области. Сегодня, начиная с 14-16 часов местами по Курской области ожидаются грозы, ветер усилится до 15-20 м/с.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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