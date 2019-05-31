В Курской области конфисковали 776 пачек табачной продукции

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-31T13:43:26+03:00

По решению суда было конфисковано 776 пачек табачной продукции на сумму 42130 рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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31 мая отмечается Всемирный день без табака, в ходе которого внимание общественности акцентируется на рисках для здоровья, сопутствующих табакокурению и пропагандируются меры по сокращению потребления табака.

В первом квартале 2019 года сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили 54 объекта, реализующих табачные изделия. Выявили 27 фактов правонарушений, приостановили реализацию 32 партий.

По решению суда было конфисковано 776 пачек табачной продукции на сумму 42130 рублей. Основные нарушения – это продажа сигарет поштучно, завышенная цена, реализация без акцизных марок, несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения.

Ситуация по соблюдению требований Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» находится на постоянном контроле Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU