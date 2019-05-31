2019-05-31T13:00:28+03:00
Происшествия

По обвинению в убийстве курянки задержали двух жителей Пермского края

Подозреваемые убили пенсионерку ради денег
Ольга ДАНИЛОВА
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СК проверяет задержанных на причастность к другим преступлениямСК проверяет задержанных на причастность к другим преступлениямФото: Из архива КП.
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СК по Курской области расследует уголовное дело против 47-ми и 53-летнего жителей Пермского края, обвиняемых в убийстве и разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

15 ноября 2018 года в одном из частных домов по улице Асеева Курска со множественными телесными повреждениями был обнаружен труп 62-летней хозяйки.

21 мая подозреваемых задержали. По версии следствия, один из них прежде работал на стройке в Курске, снимал жилье у женщины, располагал информацией о ее материальном положении.

12 ноября 2018 года он вместе со своим 47-летним знакомым решил совершить разбойное нападение на хозяйку дома по улице Асеева.

На следующий день примерно в девять вечера под обманным предлогом они вошли в дом женщины, где бейсбольной битой избили ее и забрали обнаруженные в доме деньги, около 10 000 рублей.

Сейчас обвиняемых взяли под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, установления фактов совершения аналогичных преступлений на территории Курской области и других регионов России, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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