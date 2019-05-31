Гендиректор Центра перспективных управленческих решений примет участие в Пленарной дискуссии СЭФ-2019

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-31T12:41:36+03:00

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В пленарной дискуссии «Цифровой регион», которая пройдет 27 июня в рамках VIII СРЕДНЕРУССКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА примет участие генеральный директор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук.

Шклярук с 2019 года является академическим директором Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. С 2016 по 2018 была вице-президентом и руководителем направления «Институты и общество» Фонда «Центр стратегических разработок».

«Деятельность региональных властей в области цифровизации по-прежнему ориентирована на решение текущих задач. Нужен запуск реформы стратегического управления, увязанной с кадровой реформой, с запуском полного цикла управления персоналом и введением того, что хорошо известно в бизнесе — регулярного диалога по целям», - убеждена Мария Шклярук.

VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ – «Цифровой регион». Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.

Официальный партнер форума – АО «ХК «Металлоинвест», Стратегический партнер форума – ПАО «Ростелеком», Генеральный партнер форума – Строительная компания ИНСТЕП.

В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

ИСТОЧНИК KP.RU