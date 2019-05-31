Под Курском нашли одиннадцать артснарядов

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-31T11:51:52+03:00

Снаряды вывезли на полигон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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30 мая на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в селе 1-ое Банино Фатежского района.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженные одиннадцать артиллерийских снарядов калибром 76 мм изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU