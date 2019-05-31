Роман Старовойт проверил условия обучения в курской школе

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-31T11:18:20+03:00

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Глава региона проверил условия обучения в курской школе №51. Ранее к Роману Старовойту через социальные сети поступило личное обращение от мамы одного из будущих учеников школы. Курянка сообщила, что в школе № 51 города Курска первоклассникам предоставили класс в ненадлежащем состоянии: санитарное состояние помещения не соответствует требованиям. Глава региона без предупреждения для педагогического состава и родителей посетил школу во время родительского собрания. Роман Старовойт лично проверил предоставленное классное помещение и пришёл к выводу, что в классе требуется косметический ремонт. Также родители учащихся возмущены поведением руководителя учебного учреждения. На собрании директор отсутствовала. По словам родителей, при попытке мирного решения конфликта директор повела себя некорректно и употребила недопустимые выражения. Роман Старовойт ознакомился с аудиозаписью беседы и счел ситуацию неприемлемой. Глава региона отчитал председателя городского комитета образования, не приложившего ни малейших усилий к улаживанию конфликта. По итогам встречи Роман Старовойт принес извинения родителям от лица властей и пообещал провести отдельную встречу с директором школы. А учебный класс отремонтировать и привести в состояние, необходимое для нормального учебного процесса. #Курск #губернатор #образование

ИСТОЧНИК KP.RU