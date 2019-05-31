В Курске перенесут место строительства частной наркоклиники

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-31T08:38:34+03:00

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30 мая Роман Старовойт встретился с Анатолием Куракиным, который ведет строительство частной наркологической клинике на Льговском повороте. На встрече стороны обсудили варианты разрешения затянувшегося конфликта между предпринимателем и жителями Сеймского округа.

Куряне против, чтобы рядом с их домами и сквером размещалась клиника такой направленности. Более двух лет они добивались прекращения стройки. После обращения к Роману Старовойту, к решению вопроса подключилась администрация Курской области.

В начале встречи глава региона подчеркнул, что необходимо договориться о таком выходе из ситуации, чтобы были учтены интересы как жителей, так и предпринимателя. Поэтому в апреле этого года для строительства клиники было предложено на выбор три участка. Эти участки расположены на улицах Союзная, Ендовищенская и Ахтырская.

Анатолий Куракин от этих участков отказался, но выразил заинтересованность в приобретении взамен своего земельного участка по проспекту Ленинского Комсомола площадью 800 кв. м участок на улице Сонина площадью более 1500 кв. м или здания на улице Дружининская.

Предпринимателю сообщили, что земельный участок на улице Сонина входит в проект реновации центральной части города Курска. Поэтому более детально участники встречи обсудили второе предложение - здание на улице Дружининской. Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии, но предприниматель высказал намерения его реконструировать. При этом он настаивает, что его затраты могут оказаться выше стоимости предоставляемого участка.

«Прошу сделать финансовую оценку, которая поможет понять сколько предприниматель уже потратил средств. Потом мы вместе в открытом режиме сядем за стол и посмотрим с нашей стороны документы и с вашей стороны документы. Если разница будет очевидная, значит, нужно будет произвести какие-то доплаты, так как площадь участка и здания на Дружининской в несколько раз превышают размер вашего участка», - подвел итог встречи Роман Старовойт.

Дополнительно в рамках встречи стороны договорились о прекращении всех судебных тяжб, связанных со строительством частной наркологической клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU