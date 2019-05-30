2019-05-30T17:51:07+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили 11 артснарядов

Боеприпасы пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияБоеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

30 мая в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Вреликой Отечественной войны в селе 1-ое Банино Фатежского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли 11 артиллерийских снарядов калибром 76 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Ранее в Фатежском районе спасатели извлекли из земли в общей сложности 17 снарядов общим весом 850 килограммов.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске пройдут соревнования по картингу
В Курской области назначили Уполномоченного по правам ребенка
Курян приглашают на концерт хоровой капеллы
Алексей Конорев возвращается в курскую филармонию
Суд назначил курянину неустойку по алиментам почти в 200 тысяч рублей
В Курскую область не пустили сербскую клубнику
Курянин погиб, заступившись за свою девушку
В Курской области готовят военных водителей
Курские спасатели предупреждают о сильной жаре с ливнями
Курские археологи обнаружили уникальные находки
БИ-2 выступили с оркестром курской филармонии
В Курске открылась выставка прозрачных фигур
В Курской области применят новую технологию ремонта дорог
Летний сезон пикников «Зона газона» стартует в Курске
Жителя Курска осудили за хранение взрывпакета и кражу туй
Курские бегуны завоевали два «золота» на Кубке России
Под Курском сгорела «Газель»
На двух курян завели дела за уклонение от службы
В Курске "паровозиком" столкнулись три легковушки
В курском лесу свалку засыпали землей
В курской Асеевке оцифруют редкие книги
В Курске водитель «Соляриса» сбил девятилетнего ребенка
Курян приглашают посмотреть кино под открытым небом
Курских энергетиков обязали заменить ветхие трубы
В Курск привезли очередной электробус
Более 4,5 тысяч выпускников Курской области сдают ЕГЭ по математике