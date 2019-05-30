Под Курском обнаружили 11 артснарядов

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-30T17:51:07+03:00

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Боеприпасы пролежали в земле со времен войны

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30 мая в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Вреликой Отечественной войны в селе 1-ое Банино Фатежского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли 11 артиллерийских снарядов калибром 76 мм. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Ранее в Фатежском районе спасатели извлекли из земли в общей сложности 17 снарядов общим весом 850 килограммов.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных

ИСТОЧНИК KP.RU