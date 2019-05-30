2019-05-30T17:20:44+03:00
Спорт

В Курске пройдут соревнования по картингу

Они состоятся с 31 мая по 2 июня на картодроме
Яна ШЕЛЕСТ
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Заявки на участие подали 160 спортсменов из разных российских городовЗаявки на участие подали 160 спортсменов из разных российских городовФото: Из архива "КП"
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С 31 мая по 2 июня на Курском картодроме пройдут соревнования по картингу: первый этап чемпионата и первенства ЦФО и Академии РАФ-центр в личном зачете. В соревнованиях примут участие спортивные автомобили «карт» классов Микро, Мини, Супер-Мини, Пионер, Кадет, Национальный-юниор, ОK-junior, Национальный, ОK, KZ2.

Заявки на участие подали 160 спортсменов из разных российских городов. Торжественное открытие соревнований состоится 1 июня в 12.30.

Курск представит сборная команда в следующем составе: Артем Еремин (класс «Мини»), Тимофей Грищенко (класс «Кадет»), Иван Хоботов (класс «Кадет»),, Даниил Брежнев (класс «Национальный-юниор»), Михаил Лукашев (класс «Национальный»), Владимир Комаров (класс «OK»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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