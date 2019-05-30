В Курской области назначили Уполномоченного по правам ребенка

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-30T17:08:30+03:00

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Сегодня назначен Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курской области. Им стала Наталья Листопадова. Она вместе с мужем воспитывает десять детей, восемь из которых приемные.

Несмотря на большую ответственность и домашние заботы Наталья Листопадова активно участвует в общественной жизни, делится опытом с теми родителями, которые хотят взять ребенка на воспитание. На курсах замещающих семей она рассказывает о тонкостях оформления документов, открывает секреты воспитания и обучения детей.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка теперь находится по адресу Дзержинского, 53. Контактные телефоны: 8 (4712) 70-32-03; 70-28-28.

ИСТОЧНИК KP.RU