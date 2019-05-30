Курян приглашают на концерт хоровой капеллы

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-30T16:36:02+03:00

За годы существования хоровая капелла «Курск» стала лауреатом более 20 престижных всероссийских, международных конкурсов и фестивалей Фото: Светлана ВОЛКОВА

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31 мая в 17.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) пройдет концерт хоровой капеллы «Курск» «России великой песнь посвятим».

Коллектив был создан в 1987 году заслуженным деятелем искусств России, Почётным гражданином Курска Евгением Легостаевым.

За годы существования хоровая капелла «Курск» стала лауреатом более 20 престижных всероссийских, международных конкурсов и фестивалей: «Поющий мир» (г. Санкт-Петербург), «Поющая Россия» (г. Москва, г. Саратов), «Ялта-Виктория», «Славянский венок» (г. Эрфурт, Германия), «Партнерство без границ» (г. Шпайер, Германия), «Флорилеж» (г. Тур, Франция) и многих других.

В репертуаре курской капеллы - хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, духовная хоровая музыка, обработки русских народных песен. Особое место занимает музыка нашего земляка, композитора Георгия Свиридова

В концертную программу «России великой песнь посвятим» включены произведения русских композиторов, среди которых Д. Бортнянский, Л. Афанасьев, С. Рахманинов, М. Мусоргский, А. Варламов и другие, а также известных хоровых деятелей.

Совместно с хоровой капеллой «Курск» концертно-творческого центра «Звездный» (руководитель Олег Рыльцов) в концерте выступят солисты коллектива Татьяна Чапила, Элла Симоненкова и Эммилия Семенихина.

ИСТОЧНИК KP.RU