Алексей Конорев возвращается в курскую филармонию

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-30T16:17:44+03:00

Уже сегодня Алексей Конорев будет назначен исполняющим обязанности директора

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30 мая заместитель губернатора Екатерина Харченко встретилась с коллективом Курской областной филармонии. Напомним, в начале этой недели в учреждении разгорелся скандал вокруг увольнения директора этого учреждения Алексея Конорева. Письмо на имя врио губернатора в защиту Конорева подписало подавляющее большинство сотрудников филармонии. Они отозвались об Алексее Ивановиче как о настоящем профессионале.

Выступая перед собравшимися, Екатерина Харченко подчеркнула, что процедура увольнения руководителя филармонии в одностороннем порядке проведена в соответствии с законом. Однако мнение коллектива по этому вопросу является существенной причиной для того, чтобы пересмотреть мотивы такого кадрового решения.

Уже сегодня Алексей Конорев будет назначен исполняющим обязанности директора Курской филармонии. Сторонам конфликта предстоит выработать план развития учреждения и урегулировать сложившуюся ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU